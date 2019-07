Nederlanders werken aan groot windproject VS

Het zogenaamde Vineyard windpark ligt 20 kilometer van de kust in de staat Massachusetts en levert in de toekomst stroom aan minstens 400.000 huishoudens en bedrijven. Vineyard wordt het grootste commerciële windmolenpark in de VS. De opdracht van Heerema behelst het transport en de installatie van palen en andere onderdelen voor de windmolens en het stroomplatform. Het bedrijf verwacht in 2020 aan de werkzaamheden te beginnen.

De topman van Heerema denkt in de toekomst meer van dit soort opdrachten binnen te slepen. „Met dit project vestigen wij onze naam in de groeiende markt van offshorewindenergie.” Deze markt was tot nu toe een beetje een ondergeschoven kindje in de VS. Kenners voorzien in de komende jaren een inhaalslag.