Wie zijn de beulen van Rabobank?

De nieuwe beleidslijn van de CFTC is grote, high profile zaken focussen, en de kleine vissen aan regionale aanklagers overlaten. Zo daalde het aantal lopende zaken van ruim 102 in het afgelopen jaar naar 82 in 2013. Daarmee volgt het volgens Amerikaanse commentatoren het voorbeeld van beurswaakhond SEC. Die had zich overigens niet te bemoeien met de Rabozaak, omdat de boerenleenbank in tegenstelling tot de eerder veroordeelde banken niet beursgenoteerd is.

Ook de Amerikaanse Department of Justice, het Ministerie van Justitie, werkt op een aanzienlijk kleiner budget dan de omvang van de boetes die ze int. Met een budget dit jaar van $27,2 miljoen, vangen de Amerikanen alleen al bij Rabo een winst van ruim $200 miljoen. Wederom in te leveren in Washington.

De FCA, de Britse toezichthouder (ex-FSA) is na de beide Amerikanen de grootste ontvanger.

Dat het Nederlands Openbaar Ministerie een boete oplegt aan een bank, van deze omvang, is een zeldzaamheid.