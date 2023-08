Ceo moederbedrijf Albert Heijn: ’We verlagen prijzen waar dat kan’

Amsterdam - Hoewel de inflatie nog steeds hoog is, lijkt het erop dat die over zijn hoogtepunt heen is. Dat zegt topman Frans Muller van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos. „Als wij prijzen kunnen verlagen, doen we dat”, zei ceo Muller woensdag bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal.

Ceo Muller: veel prijzen in supermarkten omlaag nu inflatie daalt. Ⓒ ANP/HH