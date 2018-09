Herstel economie stuwt winst Chinese banken

AgBank, de op twee na grootste kredietverstrekker van China, boekte een nettowinst van 45,6 miljard yuan (ruim 5,4 miljard euro) in vergelijking met 39,6 miljard yuan een jaar eerder. Bij Bank of China, de lokale nummer 4, steeg de winst van 34,7 miljard yuan tot 39,5 miljard yuan. In beide gevallen was de winst hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten.

In het derde kwartaal groeide de Chinese economie met 7,8 procent in vergelijking met 7,5 procent in het tweede kwartaal.