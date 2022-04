ECB: inflatie blijft komende maanden hoog

Dat maakte de Europese Centrale Bank bekend. Bij de vorige rentevergadering meldde de ECB nog dat het obligatie-opkoopprogramma versneld wordt afgebouwd.

Deze maand koopt de ECB nog voor €30 miljard aan obligaties op, in mei wordt dat verlaagd naar €20 miljard. Hoe het er vanaf juni uitziet, hangt volgens de ECB af van de data en hoe het bestuur denkt dat de economie zich ontwikkelt, stelde de centrale bank donderdagmiddag in een verklaring.

Pas als de teller op 0 staat, is de ECB van plan de rente te gaan verhogen. Die staat nu op -0,5%. Dit ondanks de hoge inflatie, die in maart in de eurozone uitkwam op 7,5%. In Nederland was het zelfs 11,9%. De ECB zegt te streven naar een inflatieniveau van 2%.

Bekijk ook: Nederlandse inflatie veel hoger door duur gas

Later vanmiddag geeft ECB-president Christine Lagarde een toelichting op het rentebesluit.