Brandweer bezorgd over nauwelijks te blussen elektrische auto’s

Zij pleit voor wet- en regelgeving om nieuwe rampen zoals met het onlangs in brand gevlogen vrachtschip Fremantle Highway te voorkomen. Bij die brand gingen veel auto’s verloren. De brand ontstond mogelijk door een elektrische auto die vlam vatte.

Goochem

„Hoe goochem is het nou eigenlijk om honderden elektrische auto’s bij elkaar op een boot te zetten, waarvan je weet dat ze nauwelijks te blussen zijn? Nu is het een boot op zee, maar wat als dit gebeurt in een parkeergarage onder een binnenstad of een appartementencomplex? Dan kan er niks weggesleept worden”, waarschuwt Lieben. „Wat doen we straks als er een elektrisch aangedreven vrachtwagen in een tunnel tot stilstand komt en daar in de fik gaat?”, vervolgt ze.

Elektrische auto’s die in brand vliegen kunnen niet op een normale manier geblust worden. Ze moeten na het blussen langdurig ondergedompeld worden in speciale containers, om opnieuw ontbranden te voorkomen.

Parkeergarages

Om die reden lijkt het de brandweercommandant dan ook niet logisch om heel veel auto’s met accupakketten toe te laten in parkeergarages. „En als ze dan toch de parking in moeten, onder welke voorwaarden dan? Welke type auto’s mogen dan naar binnen? Moeten parkeergarages aangepast worden met andere bouwmaterialen, moeten er schotten tussen komen?”, vraagt Lieben zich af.

Volgens haar zijn veel van de nieuwe problemen, zoals branden met elektrische voertuigen en zonnepanelen, lastig om via incidentbestrijding op te lossen. „Dus zal je dit via regelgeving en preventiemaatregelen aan de voorkant moeten oplossen. Anders kan je gewoon niet goed omgaan met deze risico’s. Ik pleit niet voor steeds meer wetgeving in het algemeen, maar wel voor die dingen die een gevaar opleveren in de samenleving”, aldus de branddeskundige.

Noodzakelijk

Door de energietransitie „halen wij heel veel risico’s naar binnen waar geen makkelijke oplossingen voor bestaan”, stelt Lieben, verwijzend naar het hoge tempo waarop mensen overstappen op elektrische auto’s. „Veiligheid als belangrijk aandachtspunt meenemen in die transitie kost veel geld. Dan wordt de energietransitie nog duurder en dat is altijd lastig te verkopen. Maar wel noodzakelijk. Wij willen aan tafel komen als brandweer om juist in de voorfase over dit soort vragen na te denken”, besluit de veiligheidscommandant en -directeur.