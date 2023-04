’Consument kan honderden euro’s besparen op lening’

Dat blijkt uit een analyse door Geld.nl, die de vijftig meest aangevraagde combinaties van leenbedragen en looptijden vergeleek.

De gemiddelde besparing door te kiezen voor de laagste rente in plaats van de gemiddelde rente, is met €783 een stuk hoger dan vorig jaar, toen kon een consument gemiddeld €393 besparen. „Dit komt vooral doordat de renteverschillen tussen de kredietverstrekkers het afgelopen jaar flink zijn toegenomen”, zegt geldexpert Amanda Bulthuis van het platform. In 2022 was het gemiddelde renteverschil 0,7 procentpunt, nu is dat 0,9 procentpunt.

Rentekosten

Wie bijvoorbeeld €5000 wil lenen en dit in drie jaar terugbetaalt, kan als laagste rente kiezen voor 8,8%. De totale rentekosten zijn dan €679. Wie echter kiest voor de gemiddelde rente, 9,56%, betaalt €738 aan rentekosten: €59 meer.

Bij grotere leningen met een langere looptijd loopt dat verschil nog veel meer op. Wie €30.000 wil lenen en dit in tien jaar wil terugbetalen, kan als laagste rente kiezen voor 6,4%. Totale rentekosten zijn dan €10.365. Ga je voor de gemiddelde rente van 7,6%, dan betaal je liefst €12.447 aan rente: maar liefst €2082 meer.

Als wordt gekeken naar de hoogste rente en de laagste rente, is de gemiddelde besparing zelfs €1900. „Dus overweeg je een lening af te sluiten, ga dan zeker niet naar de eerste kredietverstrekker die je tegenkomt, maar vergelijk eerst je opties. Zo kun je een voordelige keuze maken”, zegt Bulthuis.