Libor-boeven

Wereldwijd wordt de rente op vele miljarden aan kredieten gebaseerd op deze standaard. Libor (en zusje Euribor) komt tot stand door een rondje te bellen langs een aantal geldhandelaren bij grote banken: wat zijn vandaag jullie prijzen?

Vorig jaar bleek dit geen waterdicht systeem: de gebelde bankiers bleken niet altijd allemaal eerlijk te antwoorden. Soms deden ze er een plusje op of een minnetje af, afhankelijk van de impact die dit op het kredietboek van de eigen bank had. Onderzoek van internationale bankentoezichthouders volgde. Rabo, als enige Nederlandse bank die werd meegenomen in het belrondje, werd ook onderzocht.