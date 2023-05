Elon Musk benoemt opvolger bij Twitter: Linda Yaccarino krijgt leiding

Musk haalt bij de bekendmaking op Twitter een bericht van donderdag aan, waarin hij stelt dat Yaccarino over ongeveer zes weken begint.

Musk meldde donderdagavond een vervanger te hebben gevonden voor de functie van hoogste baas bij Twitter. Musk blijft zelf aan als voorzitter en eindverantwoordelijke voor technologie in het bestuur van het socialmediabedrijf, dat is samengevoegd met Musks nog mysterieuze bedrijf X. „Ik ben blij te melden dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb gevonden. Ze begint over ongeveer zes weken”, schreef Musk in een bericht op Twitter.

Verder schrijft Musk dat hij zich vanaf dan zal focussen op productontwerp en nieuwe technologie voor Twitter. Ook zegt hij ernaar uit te kijken om samen te werken met Yaccarino, om "dit platform te transformeren naar X, de alles-app". X is het bedrijf dat Musk eerder heeft samengevoegd met Twitter.

NBCUniversal kondigde vrijdag al aan dat Yaccarino haar functie met onmiddellijke ingang had neergelegd. In de verklaring werd niets gezegd over de reden waarom ze vertrok. Ze was sinds 2011 aan het werk voor NBCUniversal.