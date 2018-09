Winstdaling Apple ondanks record met iPhone

Het bedrijf haalde een nettowinst van 7,5 miljard dollar, waar een jaar eerder nog 8,2 miljard dollar werd geboekt. De omzet steeg van 36 miljard tot 37,5 miljard dollar. De brutomarge daalde van 40 procent een jaar geleden tot 37 procent. Apple rekent voor het lopende kwartaal op een marge van 36,5 tot 37,5 procent. In de voor het bedrijf belangrijke kerstperiode moet de omzet uitkomen tussen 55 en 58 miljard dollar. In het eerste kwartaal van het afgelopen boekjaar bedroeg de omzet 54,5 miljard dollar.

Bestuursvoorzitter Tim Cook is tevreden over de gang van zaken in de afgelopen maanden en gaf aan met gezonde spanning uit te kijken naar de verkopen tijdens de komende feestdagen. Apple introduceerde recent onder meer de nieuwe iPhones 5C en 5S, het nieuwe besturingssysteem iOS 7, een nieuwe iPad mini, de iPad Air en nieuwe MacBook Pros.

Apple liet zich niet uit over de wensen van miljardair Carl Icahn, die sinds augustus een belang heeft in het bedrijf. Icahn wil dat Apple 150 miljard dollar uittrekt voor de inkoop van eigen aandelen, terwijl Apple al bezig is om 100 miljard dollar aan zijn aandeelhouders uit te keren door een verhoging van het dividend in combinatie met een aandeleninkoop. Daarvan is inmiddels 36 miljard dollar gerealiseerd.