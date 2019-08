’Chinees Tencent koopt 10% van Universal Music’

Dat meldt de Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen bij het bedrijf.

Universal is ’s werelds grootst muziekbedrijf. Tencent koopt het belang waarschijnlijk van Vivendi voor zo’n €3 miljard.

Vivendi meldde vorig jaar zo’n 50% van zijn belang te willen afstoten en won tot 7% op de beurs, Tencent 1,1%.

Met de aankoop zou Tencent een optie krijgen om het belang te verdubbelen.

Tencent heeft een eigen muziekstreamingdienst, Tencent Music Entertainment Group, sinds december vorig jaar genoteerd aan de beurs.

Tencent investeert in meer technologiebedrijven, in Tesla hebben de Chinezen een belang van $1,8 miljard genomen, in Snap $2 miljard, in Spotify $2 miljard en in batterijmaker Supercell $8,6 miljard.