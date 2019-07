’Ik lobby bij God’

„Bij lobbyen denkt iedereen altijd aan de tabaksindustrie of de alcoholbranche maar wij maken ons bij bij de Tweede Kamer bijvoorbeeld ook sterk voor geld voor vaccinatie in de ontwikkelingslanden.” legde Olivier van Lee uit. Hij wees op een van zijn clienten, de Noor Tormod Simesen, vertegenwoordiger van de GEWI, een internationale vaccinatie-alliantie, waarbij onder andere de pharmaceutische bedrijven en Unicef zijn aangesloten.

„Het is een initiatief van Microsoft-oprichter Bill Gates” vertelde Simensen terwijl de heerlijke geuren van de barbecue opstegen. „Dankzij onze samenwerking kost een inenting tegen bijvoorbeeld baarmoederhalskanker ons nog maar 4 euro terwijl die vroeger 110 dollar kostte.” De Noor is in Nederland voor gesprekken met maatschappelijke organisties in Nederland en met Kamerleden. „Nederland draagt 50 miljoen bij”, wist hij. Van dat geld kan zijn organisatie onder andere drones kopen om afgelegen gebieden van inentingsmateriaal te voorzien.”

Over het toenemend aantal mensen in de welvarende westerse wereld dat hun kinderen niet willen laten inenten, zei hij: „Het is verschrikkelijk, de huidige generaties weten niet meer hoe vreselijk besmettelijke ziekten zijn.”

Lobbyiste Livia Hendriks tussen oud-Kamerlid Bert Bakker(l.) en Tormod Simensen van vaccinatieclub Gavi.

Oud-Kamerlid Bert Bakker, net grootvader geworden, is tegenwoordig lobbyist bij het gerenomeerde kantoor Meines Holla. „Wij zijn betrokken bij bijna alle beleidskwesties. Hoe linkser het beleid hoe meer rechts moet lobbyen”, wist hij. „Het kabinet heeft linkse plannen, zoals rekening rijden. Dit gebeurt vooral onder druk van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks die het kabinet voor belangrijke kwesties aan een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen helpen.”

Livia Hendriks van de branchevereniging voor plantenverdelingsbedrijven Plantum pleit in Den Haag en Brussel voor soepeler regels om het dna van planten te mogen aanpassen zodat ze beter of sterker worden. „Het staat al in het regeerakkoord dus we zijn op de goede weg.” Lobbyen vergt geduld.