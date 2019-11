Banenmotor in VS neemt minder gas terug dan voorzien

Volgens het ministerie van Arbeid in de VS kwamen er (exclusief landbouw) in oktober 128.000 nieuwe banen bij. Economen gingen in doorsnee uit van een toename met 93.000. Het banencijfer in september werd fors opwaarts bijgesteld van 136.000 naar 180.000. Augustus was goed voor 219.000 banen, tegen een eerdere schatting van 168.000.

De Amerikaanse werkloosheid steeg in de voorbije maand zoals verwacht van 3,5% naar 3,6% van de beroepsbevolking. Het gemiddelde uurloon klom op maandbasis met 0,2%.

De gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. Afgelopen woensdag werd voor de derde keer dit jaar de Fed-rente met 25 basispunten neerwaarts bijgesteld.