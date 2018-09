'Opsplitsen RBS niet nodig'

Dat zou de uitkomst zijn van een mogelijkhedenonderzoek door zakenbank Rothschild in opdracht van de Britse miniser van Financien Osborne, zo bericht tv-programma Sky News zondagochtend.

Bad bank

Een 'interne bad bank' moet RBS minder kwetsbaar maken voor de bijna 40 miljard Britse pond aan leningen waarvan het uiterst twijfelachtig is of deze nog terugbetaald zullen worden. In 2008 moest de bank met 46 miljard Britse pond staaststeun worden gered, sindsdien is de Britse overheid voor bijna 82% eigenaar.

Opsplitsen

Het opsplitsen van de bank leidt tot moeilijkheden, vandaar dat naar andere, aantrekkelijkere opties wordt gezocht om de blootstelling aan de slechte leningen te verkleinen.

Rotschilds bevindingen, die komende vrijdag officieel worden gepresenteerd, sturen aan op een 'interne oplossing', aldus Sky News dat zijn bronnen niet openbaar maakte.