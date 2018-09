Roep om visie Eurlings op koers Air France KLM

Dat is gisteren bevestigd in hoge bestuurskringen in Parijs. Deze week maakt Air France KLM kwartaalcijfers bekend. Analisten geloven dit boekjaar niet meer in een operationele winst. Daarvoor lopen de Fransen nog te veel uit de pas ondanks aangekondigde maatregelen, zoals het schrappen van 8000 banen.

Nederlandse grond- en vliegbonden zijn bang dat het wel winstgevende KLM kind van de rekening wordt. Zij maken zich grote zorgen over verdwijnen van werk in Nederland, teruglopende arbeidsmobiliteit, de hoge schuldenlast en de verlieslatende Europese vluchten. Ook wordt er volgens hen te traag ingegrepen om de vrachtoperatie weer gezond te maken en de positie van Martinair strategisch te herijken, blijkt uit navraag van De Telegraaf.