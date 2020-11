In één klik afrekenen bij online supermarkt

Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Als je een online bestelling bij een supermarkt wil afrekenen, moet je nu nog handelingen verrichten via je bank-app of een paslezer. Online supermarkt Picnic gaat klanten nu als eerste de mogelijkheid bieden om hun betaalpas op te slaan in hun account bij de websuper, zodat ze met één klik kunnen afrekenen.