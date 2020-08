Instagram komt met eigen versie van TikTok

In de wereld van de apps gaat het om kopiëren en gekopieerd worden. De grote appbedrijven kijken naar populaire concurrenten voor inspiratie. Zo kwam Instagram vier jaar geleden met de mogelijkheid om een verhaal te vertellen in foto's en filmpjes, Stories genaamd. Die verhalen verdwijnen na 24 uur. Het is gebaseerd op Stories van concurrent Snapchat, dat toen in opkomst was.

Snapchat zelf kondigde begin deze week aan dat gebruikers muziek aan hun berichten kunnen toevoegen, geïnspireerd op TikTok.