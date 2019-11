Groei Franse economie iets boven verwachting

In het tweede kwartaal van dit jaar ging de economie van Frankrijk ook met 0,3 procent vooruit. In vergelijking met een jaar eerder was in de afgelopen periode sprake van een plus van 1,3 procent voor de Franse economie. Dat was 1,4 procent in de voorgaande periode.

Het statistiekbureau maakte ook bekend dat de consumentenuitgaven in september met 0,4 procent zijn gedaald op maandbasis. Hier was gemiddeld gerekend op een onveranderd niveau. In augustus gingen de Franse consumentenbestedingen volgens een herzien cijfer met 0,1 procent omhoog.