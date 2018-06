De index die het ondernemersvertrouwen meet, kwam uit op een stand van 107,4, tegen 107,7 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand gerekend van 108. Het is de eerste daling van het Duitse ondernemersvertrouwen in 6 maanden. Het Ifo-onderzoek wordt gehouden onder 7000 ondernemers.

