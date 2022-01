Autokoper slaat plank mis met klacht over brandstofverbruik

Binnenland

Politie pakt tien verdachten mishandelen buschauffeurs op

De politie heeft dinsdagochtend in Son en Breugel tien jongeren opgepakt op verdenking van mishandeling van twee buschauffeurs eind vorig jaar in Eindhoven. Dat gebeurde volgens de politie toen een van de chauffeurs hen aansprak over hun gedrag en het niet dragen van een mondkapje.