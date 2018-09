Geen uitspraak in zaak Heleen Mees

Het New Yorkse Openbaar Ministerie heeft Mees gevraagd deels schuld te bekennen door middel van een zogeheten 'plea offer'. Met de bekentenis zou Mees een strafblad vermijden. Mees heeft het aanbod echter vooralsnog afgewezen.

Mees wilde donderdag in New York geen vragen beantwoorden. Tijdens de zitting, die enkele minuten duurde, oogde ze zenuwachtig. Op de opmerking van de rechter dat zij op geen enkele manier contact mag zoeken met Willem Buiter knikte Mees en zei slechts: „Ik begrijp het.”

Mees' advocaat Ira London zei dat in het aanbod van de aanklager stond dat strafrechtelijke vervolging zou worden ingetrokken. Over de inhoud wilde hij niet te veel kwijt. Wel zei hij dat in het aanbod staat dat Mees in therapie zou moeten of anderszins „stappen moet ondernemen”. London wilde niet zeggen wat die stappen zouden inhouden.

Advocaat London gaf wel aan dat Mees „op dit moment niet in therapie is”. Hij liet weten dat zijn cliënt „probeert overeind te blijven” na alles wat is gebeurd. Maar ook: „Veel van mijn cliënten zijn verwoest als ze iets als dit overkomt. Mevrouw Mees is dat niet.”

De uitspraak in de zaak wordt nu verwacht op 9 januari. Mees heeft tot 22 november om te reageren op het voorstel waarmee ze strafvervolging kan ontlopen.

Buiter diende in juli een aanklacht in tegen Mees, die daarop werd gearresteerd en moest enkele nachten in de cel doorbrengen op het New Yorkse Rikers Island.

Mees zou Buiter, een Brit van Nederlandse afkomst, hebben lastiggevallen nadat hij zijn relatie met haar had verbroken. Beiden wonen in New York.

