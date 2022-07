Premium Het beste van De Telegraaf

Column: pas op, breekbaar!

Door Teeuwe Mevissen

Het aantal vooraf aangekondigde demonstraties is sinds 2014 opgelopen met ruim 51%. Ⓒ ANP / HH

Kent u de metafoor van het breekbare vaasje nog? Onze premier gebruikte deze om aan te geven hoe fragiel een land als Nederland is. En dat is natuurlijk het geval. Het probleem is echter dat door het gevoerde (wan)beleid van de afgelopen kabinetten er elk jaar meer scheurtjes in dit breekbare vaasje komen.