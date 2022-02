Premium Het beste van De Telegraaf

’Beste kabinet, je hebt nog zes maanden om het klaar te zetten’ Werkgeversbaas tempert euforie: ’Juist nu voorbereiden op nog een coronawinter’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - De vlag kan uit, de coronacrisis lijkt ten einde. Toch is werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen er niet gerust op. „We hebben nog een paar maanden tijd en dan moet het plan voor komende winter klaar zijn.” Wat als er een nieuwe variant opduikt, staat alles dan in gereedheid in de zorg? „Ik moet er niet aan denken dat we in oktober weer in de shit zitten.”