Een op drie werkplekken ongebruikt

Dat blijkt uit onderzoek dat Colliers woensdag presenteerde. Volgens de vastgoedadviseur huren bedrijven in totaal 2,5 miljoen m² te veel aan kantoorruimte. Dat is niet alleen onverstandig in bedrijfseconomisch opzicht maar is ook niet erg duurzaam of maatschappelijk verantwoord, stelt Colliers vast.

Volgens Colliers maken veel bedrijven de fout dat zij vooral naar het aantal voltijdmedewerkers kijken om te bepalen hoe groot een kantoor moet zijn. „Dit geeft een vertekend beeld, omdat een deel ervan namelijk niet altijd aanwezig is. Tijdens de drukste periode in de week is gemiddeld 68% van de werkplekken bezet”, aldus de onderzoekers.

Al die extra meters drukken op het rendement van een bedrijf, stelt Harold Coenders van Colliers: „Bedrijven kunnen het zich niet langer permitteren om zo door te gaan. Als we de bezettingsgraad vergelijken met die van vliegtuigen zijn dit schokkende cijfers. Het is tijd voor een andere aanpak.”

Oplossingen

Een optie om de bezettingsgraad te verhogen, aldus Coenders, is om kantoorruimte voortaan te huren op basis van de piekbezetting. Of om in de daluren een deel van het kantoor open te stellen voor zzp’ers of maatschappelijke instellingen.”

Coenders: „Een meer ingrijpend alternatief is om medewerkers te laten werken in verschillende shifts. Simpelweg het invoeren van een rooster voor continue bezetting levert een directe oplossing. Deze aanpak helpt ook de drukte op de weg en het spoor tijdens de spits te verminderen.” Volgens Coenders gaat tegelijk de CO2-uitstoot omlaag omdat minder verwarming, minder koeling en op den duur ook minder kantoren nodig zijn.