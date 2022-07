Automakers zetten mes in kleurkeuze om snellere levering: tijden Ford herleven

Premium Financieel

Plankgas bij stekkerwagen in dalende automarkt

Van de verkochte auto’s in de eerste helft van dit jaar hebben bijna zes op de tien een elektrische aandrijving. Het is voor het eerst in Nederland dat het aandeel verkochte elektrische auto’s groter is dan dat van brandstofauto’s. En die ontwikkeling versnelt nog verder, voorspellen marktdeskundige...