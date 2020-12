Nieuwe EU-regels moeten techreuzen beteugelen

Mededingingscommissaris Vestager beschuldigde Amazon recent van misbruik van zijn positie als uitbater van het enorme handelsplatform. Ⓒ foto Hollandse Hoogte / AFP

Amsterdam - De Europese Commissie presenteert dinsdag voor het eerst sinds 2000 nieuwe regels voor e-commerce en socialemediabedrijven. De verwachting is dat techreuzen onder andere meer openheid moeten geven over hoe ze data verwerken en miljardenboetes kunnen verwachten als via hun platforms illegale content wordt verspreid.