Beursblog: Ahold Delhaize wint in rode AEX, rentevrees drukt sentiment

Door Theo Besteman

Vrees voor nieuwe stevige renteverhoging drukken sentiment op beurzen. Ⓒ ANP/HH AEX 761.98 -1.26 %

Amsterdam - DE AEX in Amsterdam loopt vrijdag tegen een oplopend verlies aan. Philips zakt na een tegenvaller. Beleggers zoeken defensie aandelen als Heineken, KPN en Ahold Delhaize op, die kleine winst boeken. In de Midkap profiteert Air France KLM sterk van zijn kwartaalcijfers en vooruitblik. Futures voor opening van beurzen in New York staan lager. Zorgen over een rentestijging en recente Amerikaanse data, die wijzen op verdere verhitting van de grootste economie, drukken het beurssentiment.