Beursblog: angst voor rentestappen Fed zet Nasdaq stevig lager

Door Johan Wiering

Vrees voor nieuwe stevige renteverhoging drukken sentiment op beurzen. Ⓒ ANP/HH AEX 765.04 -0.86 %

Amsterdam - Het sentiment in de VS is vrijdag negatief, door zorgen over verdere renteverhogingen door de Fed. Vooral groeiaandelen hebben hier last van.