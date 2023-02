Beursblog: KPN en Ahold gewild bij angst om rentestijging

Door Theo Besteman

Vrees voor nieuwe stevige renteverhoging drukken sentiment op beurzen. Ⓒ ANP/HH AEX 763.97 -1 %

Amsterdam - De AEX in Amsterdam houdt vrijdagmiddag 1% verlies. Zorgen over een rentestijging en betere Amerikaanse macrodata, die wijzen op aanhoudende verhitting van de grootste economie, drukken het beurssentiment. Beleggers zoeken defensieve fondsen als KPN, Ahold en Heineken op. In de Midkap stijgt Air France KLM op kwartaalcijfers en een betere vooruitblik. Futures voor opening van beurzen in New York staan lager.