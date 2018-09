Meer betalingsachterstanden op hypotheken

In totaal telde de organisatie per 1 oktober 91.812 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen, bijna 10.000 meer dan zes maanden eerder. Begin 2008 was er nog bij zo'n 31.500 huizenbezitters sprake van belatingsachterstand en begin 2005 bij iets meer dan 21.000.

Werkloosheid

Volgens een woordvoerder draagt vooral de hoge werkloosheid bij aan de toename van de betalingsachterstanden. Ook echtscheidingen spelen een rol. De ervaring leert dat het voor beide partners vaak verstrekkende financiële gevolgen heeft als mensen uit elkaar gaan.

Nog geen trendbreuk

Toch ziet BKR een klein lichtpuntje. Voor het eerst in 2 jaar is er sprake van een afvlakking van de stijging. Gezien andere optimistische geluiden uit de markt, hoopt BKR dat deze afvlakking doorzet. Maar volgens de organisatie is het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk.

Er wordt van een betalingsprobleem op de hypotheek gesproken bij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract.

De zegsman van BKR benadrukt dat de werkelijke schuldenproblematiek in Nederland veel groter is. Huurachterstanden en betaalproblemen op bijvoorbeeld de energie- of telefoonrekening worden niet centraal geregistreerd. Het is voor banken, die het BKR raadplegen, daarom ook erg lastig om een goed totaalbeeld te krijgen over hoe klanten er financieel voorstaan, aldus de woordvoerder.