Analyse Prijs arbeidsmarkt stijgt: werkgevers zullen hogere lonen moeten betalen

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Het is duwen en trekken op de arbeidsmarkt. Terwijl bedrijven klagen over een gebrek aan handjes, loopt het aantal werklozen weer langzaam op. Het komt vooral doordat meer Nederlanders willen werken. Misschien niet fulltime, misschien niet ’s avonds of onder schooltijd, maar ze zijn beschikbaar. Tienduizenden, nee honderdduizenden, gingen er al aan de slag.