Koffie nieuwe zwarte goud, aandelen Douwe Egberts in recordtijd uitverkocht

Mensen blijven koffie drinken, ook in tijden van crisis en recessie. Ⓒ ANP

Amsterdam - Voor investeerders is koffie het nieuwe zwarte goud. Zeker nu olie amper nog wat waard is – de prijs daarvan dook kortgeleden zelfs even onder nul. Bij Douwe Egberts, dat op 4 juni naar de beurs zou gaan maar die datum naar voren kon halen omdat beleggers extreem dorstig bleken, weten ze er als marktleider alles van.