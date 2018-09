Staalproductie omhoog

China produceerde 65,4 miljoen ton, een toename van 11 procent ten opzichte van september 2012. In Japan steeg de productie met 5,5 procent tot 9,3 miljoen ton.

De productie in Duitsland, de grootste staalleverancier van Europa, steeg met 1,4 procent tot 3,6 miljoen ton. In Italië daalde de productie met 10,4 procent en in Frankrijk steeg deze met 7,4 procent. De Verenigde Staten producteerde 7,2 miljoen ton staal, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.