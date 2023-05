Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: beleggers positief en geloven in groei

Door Gert van Harskamp

Beleggers kiezen voor groeiaandelen. Ⓒ Foto Getty Images AEX 767.86 1.68 %

Beleggers gingen uitermate goed gemutst het weekend in. Door positieve berichten vanuit chipbedrijven en vorderingen bij gesprekken over het schuldenplafond in de VS, is er van recessievrees geen sprake meer. „Je ziet dan ook een duidelijke verschuiving naar groeiaandelen”, zegt Simon Wiersma, investment manager bij ING.