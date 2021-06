Beursexperts lopen minder warm voor Shell om koude douche bij rechter

Shell stond in mei nog hoog op het verlanglijstje van de experts. De vrees dat de recente rechterlijke uitspraak over de versnelde afbouw van de CO2-uitstoot impact gaat krijgen op de winstgevendheid heeft het optimisme in juni echter flink getemperd. Deze week kreeg het oliebedrijf nog wel steun van een aantrekkende olieprijs.

In het aandeel Just Eat Takeaway, vooralsnog de grote verliezer in 2021, hebben de beursexperts nog steeds weinig vertrouwen. De maaltijdbezorger staat deze maand stijf bovenaan in de lijst met minst gewilde hoofdfondsen. De zorgen over een groeiende concurrentie werken negatief door op het sentiment in deze markt

Aegon in trek bij experts

Aan de andere kant zijn de professionals deze maand goed te spreken over het aandeel Aegon. De verzekeraar viel in de voorbije maand ook al in de smaak. Ahold Delhaize is een andere favoriet bij de hoofdfonsen. Het supermarktconcern laat in in de eerste maanden klinkende resultaten zien als gevolg van de lockdowns.

Over de brede markt is er bij de experts voorzichtig optimisme over de prestaties in de nieuwe beursmaand. Een derde van de respondenten gaat er van uit dat de AEX de weg omhoog gaat vervolgen. Zij wijzen daarbij op de heropening van de economie en de goede winstontwikkeling bij bedrijven.

De helft van de deelnemers voorziet dat de hoofdgraadmeter per saldo een pas op de plaats gaat maken. Een vijfde houdt rekening met een terugval van de Amsterdamse beurs. De vrees voor een sterk oplopende inflatie speelt een rol bij de terughoudendheid.

Voor de komende zes maanden zien de beursexperts het glas overwegend halfvol. Bijna 40% meent dat de AEX over een half jaar per saldo de blik opwaarts gericht heeft.