Nederlandse tech krijgt minder kapitaal: ’Trend door oplopende rente en inflatie’

Het aantal deals was in het afgelopen kwartaal met 106 wel vergelijkbaar met de 112 in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2022 haalden Nederlandse start-ups en scale-ups gezamenlijk € 710 miljoen aan investeringen op, tegenover €811 miljoen in het vorige kwartaal en €2.2 miljard in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Het forse verschil ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 is grotendeels te verklaren door verschillende megarondes destijds van Nederlandse wereldspelers als MessageBird, Mollie en Bunq, die allen honderden miljoenen ophaalden. Dat er nu minder kapitaal is opgehaald, komt voor Techleap-directeur Maurice van Tilburg dan ook niet als verrassing. Wel noemt hij het zorgelijk dat het aantal rondes tot €1 miljoen is afgenomen: „Als deze trend zich voortzet, stokt de aanwas van technologiebedrijven die nodig zijn voor de belangrijke maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire-economie en de langdurige economische groei in Nederland.”

Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association, wijst op de wereldwijde trend dat de markt van start- en scale-up investeringen terugloopt, onder andere door de toenemende inflatie en rente. „Dat houden we in de gaten. Maar vooralsnog zien we dat het aantal investeringen niet zo sterk terugloopt in Nederland. Structureel lijkt er nog steeds voldoende groei in te zitten.”

Volgens de opstellers van het rapport is er voor ondernemers met goede investeringsvoorstellen dan ook niet direct reden tot zorg, hoewel het aantrekken van groeigeld in de komende periode waarschijnlijk uitdagender zal blijven.