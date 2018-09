Het adviescijfer achter analistenrapporten

Zoals gezegd, de AEX krijgt van analisten een 6,8. Het koersdoel zien zij bij 403,54 punten. Over een jaar noteert de belangrijkste beursgraadmeter van Nederland wellicht 7,3 procent hoger. Het winstpotentieel van de €uro STOXX 50 daarentegen bedraagt slechts 2,8 procent. Nochtans scoort de Europese hoofdindex een 7,0. Het voorgespiegelde koersdoel ligt bij 3056,70 punten. De grootste stijger Het hoofdaandeel dat volgens de consensus de grootste koersstijging zal laten zien, is SAP. De aandelen van het Duitse softwarebedrijf zouden volgens analisten over een jaar 68,06 euro waard moeten zijn. Het gemiddelde advies van alle koop-, houden- en verkoopaanbevelingen komt op een schaal van één tot tien uit op 7,6. Hierbij worden de koopadviezen van de voorbije twaalf maanden beloond met 10 punten, de houdenadviezen met 5 punten en de verkoopadviezen met 1 punt. Schoolrapport Het adviescijfer dat het 10-5-1 puntenstelsel naar voren komt, is tegenover het klassieke 5-3-1-puntenstelsel van Angelsaksische dataleveranciers makkelijker te interpreteren. Het vertoont immers grote gelijkenissen met het eindcijfer van schoolrapporten. Het hoofdaandeel met het hoogste rapportcijfer is EADS. Analisten geven het Europese consortium van lucht- en ruimtevaartbedrijven met hoofdzetel in Leiden een 8,4. Afgerond is dat evenzoveel als Total, de Franse concurrent van Royal Dutch Shell. Voor beide aandelen gaan analisten uit van een koersstijging van negen à tien procent. Volgens de consensus van analisten bedraagt het winstpotentieel van Royal Dutch echter zelfs 15,6 procent. Daarmee is in theorie de Nederlandse oliegigant over een jaar de grootste stijger. Cijferlijst van de AEX Met als eindcijfer 7,8 is Philips onder de Nederlandse hoofdfondsen de primus. Ahold snoept met een neuslengte voorsprong de tweede plaats af van Gemalto. Beide fondsen scoren een 7,7. Om precies te zijn respectievelijk 7,73 en 7,68, maar bij Gemalto ligt beoogde koersdoel wel onder de actuele koers. Dus ook al is het aandeel koopwaardig, volgens analisten zit er weinig tot geen rek in. Een aandeel dat bij analisten slecht scoort is Imtech. Ze geven het veelgeplaagde fonds een 4,4. Ook het eindcijfer van Fugro en Heineken laat te wensen over. Wat uit de cijferlijst niet direct naar voren komt, is dat de rapportcijfers van Philips, ASML en Unibail Rodamco een stijgende lijn vertonen en die van Randstad, Ziggo, Aegon, Wolters Kluwer, Heineken en Imtech een dalende, vandaar dat hun namen respectievelijk in het groen en in het rood gemarkeerd zijn. €uro STOXX 50 op rapport Zoals gezegd, is EADS de primus onder de Europese hoofdfondsen. Het koerspotentieel bedraagt ruim negen procent. SAP is evenwel de beurslieveling van analisten. Niet alleen krijgt het van analisten het hoogste koersdoel mee, het is ook het enige aandeel uit de €uro STOXX 50 waarvan de actuele koers de facto onder het allerlaagste koersdoel ligt. Op basis van het gemiddelde advies sluiten de Duitse energieproducent RWE en de Italiaanse verzekeraar Generali de rangen. Zij scoren beide afgerond een vier. Een score van vier en lager betekent verkopen, vijf en zes houden en zeven en hoger kopen. Stoutste koersdoelen Indien tegelijkertijd alle stoutste koersdoelen van analisten zouden uitkomen, dan tikt de AEX over een jaar af op hetzij 498,50 of 299,18 punten, naargelang alle maximum of minimum koersdoelen worden bereikt. Het optimistische scenario van de €uro STOXX 50 voorspelt een niveau van 3883,60 punten, de allerlaagste koersdoelen een stand van 2353,11 punten. Het basisscenario voor de AEX en €uro STOXX 50 gaat evenwel uit van 403,54 respectievelijk 3056,70 punten, een stijging van 7,3 dan wel 2,8 procent. @ Ivan Snurer

