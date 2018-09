Winst BinckBank daalt

De gecorrigeerde nettowinst van BinckBank kwam vorig kwartaal uit op 10,6 miljoen euro. Dat is 12 procent minder dan een jaar eerder en min of meer even hoog als analisten gemiddeld voorspelden. Het aantal transacties liep met 24 procent op tot 2,5 miljoen. De totale opbrengsten klommen met 8 procent tot 40,1 miljoen euro, de lasten stegen met 9 procent tot 32,5 miljoen euro.

BinckBank gaf verder aan waarschijnlijk op zoek te gaan naar een partner om ,,bepaalde operationele processen uit te besteden'' ten aanzien van nieuwe producten, die noodzakelijk zijn vanwege het provisieverbod dat vanaf 1 januari geldt. Het bedrijf verwacht de nieuwe producten in de eerste helft van volgend jaar in de markt te zetten en denkt dat ze vanaf 2015 aan het resultaat bijdragen.

Retourprovisie

Vanaf volgend jaar wordt de retourprovisie op de verkoop van beleggingsfondsen en producten als turbo's en sprinters afgeschaft. Met het oog hierop werkt BinckBank aan de ontwikkeling van een eigen hefboomproduct, dat waarschijnlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar wordt geïntroduceerd. Bestuursvoorzitter Koen Beentjes gaf in een toelichting aan dat met één grote bank wordt gepraat over samenwerking voor de ontwikkeling van dat product.

Het provisieverbod raakt volgens Beentjes ongeveer 7 tot 8 miljoen euro van de inkomsten uit het afgelopen kwartaal. De topman beaamde dat de resultaten hierdoor onder druk komen te staan, maar sprak ook de hoop uit dat de groei van Alex Vermogensbeheer voor compensatie kan zorgen. ,,En als de rente omhoog gaat zou dat ook schelen'', voegde hij eraan toe. Een concrete toekomstverwachting gaf Beentjes niet.

Tevreden

De bestuursvoorzitter benadrukte tevreden te zijn met de groei van Alex in de afgelopen zomer. ,,We hebben onze marketingcampagne doorgezet en dat heeft gezorgd voor een goede instroom. Dat is belangrijk voor Binck'', stelde hij. Afgelopen kwartaal kwam er bij Alex 191 miljoen euro aan nieuw vermogen binnen en werd de tienduizendste nieuwe klant van het jaar begroet.

BinckBank houdt last van de lage rente op de geld- en kapitaalmarkt. De rentebaten namen vorig kwartaal op jaarbasis met 9 procent af tot 7 miljoen euro. Dat was wel 8 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. De lagere baten werden deels gecompenseerd door de verlaging van de rente op spaarrekeningen, tot 0,65 procent per 1 oktober. De provisiebaten stegen vorig kwartaal met 17 procent tot 31 miljoen euro.