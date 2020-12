Elektrische auto Aston Martin lonkt voor James Bond

De topman van Aston Martin, Lawrence Stroll, liet vrijdag over de groene ambities van het bedrijf geen misverstand verstaan. Hij gaf aan om volledige steun te geven aan de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Aston Martin gaat de laatste jaren flink gebukt onder de verminderde populariteit bij consumenten. Miljardair Stroll nam eerder al een groot belang om het bedrijf overeind te houden.

Recenter gaf ook het Duitse automerk Mercedes Benz aan om groter bij Aston Martin aan boord te stappen. Het succesvolle automerk wil de samenwerking met de Britten uitbreiden. Vooral de techniek om elektrisch en hybride te rijden zet de deur voor Aston Martin open om een nieuwe weg in te slaan.

De grote vraag is alleen of James Bond ook bereid is om mee te gaan met de groene toekomst. Voor 007 hoort tot nu toe bij het scheuren met snelle en luxe auto’s het geronk van benzinemotoren.

Verder gaf Stroll nog aan dat er van een verhuizing geen sprake is. Hij wil dat Aston Martin in het Verenigd Koninkrijk van de band blijft rollen.

