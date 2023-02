Ondanks hoge rente en prijzen: meer twintigers kopen huis

Het absolute aantal 18- tot 28-jarigen dat een huis kocht groeide in dezelfde periode met een kwart. „Het is meer een kopersmarkt nu. Er is meer aanbod op de woningmarkt, de prijzen dalen en er is minder concurrentie”, verklaart een woordvoerster van de hypotheekadviesketen. „Jongeren komen er dus wat gemakkelijker tussen.”

Nog thuis

Van de 18- tot 28-jarigen bezit ruim driekwart momenteel geen eigen woning. Bijna de helft woont nog bij de ouders en een op de acht woont op kamers, of in een studentenwoning.

Ongeveer een op de zeven in deze leeftijdsgroep is al wel op zoek naar een eigen koopwoning. Dat valt over het algemeen niet mee: de prijzen zijn te hoog en er is weinig aanbod in het goedkopere segment. Bijna vier op de vijf heeft al de eisen bijgesteld, bijvoorbeeld wat betreft de locatie. Twee op de drie geven zelfs aan dat het energielabel niet zo belangrijk is. Toch verwacht bijna de helft van deze jongvolwassenen die een woning zoeken, niet dat het binnen twee jaar zal lukken, blijkt uit onderzoek dat De Hypotheker liet uitvoeren onder 500 van hen.

Te duur

Dat komt vooral doordat huizen te duur zijn: gemiddeld €407.000. Dat is niet de categorie waarin twintigers zoeken. Twee op de drie zoeken een huis tussen twee en drie ton. Een op de acht zoekt een woning tussen €350.000 en €400.000.

De gemiddelde hypotheek die 18- tot 28-jarigen afsluiten, is €276.000. „Dit ligt ruim een ton onder de gemiddelde prijs van een bestaande woning en zelfs twee ton onder de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur bij De Hypotheker. „Het is dan ook cruciaal dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, zodat steeds meer jonge huizenkopers de mogelijkheid hebben om in te stromen op de woningmarkt.”