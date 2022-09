Ook Lego heeft last van dure grondstoffen: winst 3% omlaag

Daarnaast gaf Lego meer uit aan de uitbreiding van fabrieken en opening van nieuwe winkels. De vraag naar het speelgoed bleef ondanks de hoge inflatie in veel landen hoog.

In de eerste zes maanden boekte Lego een nettowinst van net geen 6,2 miljard Deense kroon (€827 miljoen). Dat is bijna 3% minder dan een jaar eerder. De omzet steeg juist hard, met 17% tot 27 miljard kroon. Lego zegt meer te hebben verkocht dan concurrerende speelgoedmerken.

De investeringen in fabrieken waren volgens Lego hard nodig. Het 90-jarige bedrijf liep vorig jaar tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan door de grote vraag naar de bouwstenen. Topman Niels Christiansen verwacht dat de verkoop van Lego-pakketten ook in de tweede helft van dit jaar nog hard loopt, maar later wat afzwakt. „Op de langere termijn verwachten we dat de omzetgroei normaliseert tot houdbaardere niveaus.”

De afgelopen zes maanden was onder andere Lego-speelgoed geïnspireerd op de filmreeks Star Wars populair. Het bedrijf deed ook goede zaken met Harry Potter-pakketten en technisch Lego.