'Vertrek Habas kan helpen bij verkoop belang'

Habas vroeg begin deze maand faillissement aan nadat de verkoop van het belang van 20,5 procent in NSI aan Duet Asset Management was afgeketst. Een van de voorwaarden die Duet stelde, was het vertrek van Habas uit de raad van commissarissen. Diezelfde eis zou een andere potentiële koper ook kunnen stellen, en daarover is nu geen discussie meer nodig, aldus Kuin.

Het aandeel NSI daalde woensdagochtend 0,2 procent tot 5,28 euro rond 9.45 uur. De MidKap stond op dat moment 0,3 procent in de min.