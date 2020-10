’Alleen Trump wil nog deal coronasteun vóór de verkiezingen’

Donald Trump op campagne. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP AEX 568.18 1.38 %

Het pas begonnen cijferseizoen gaat vanaf volgende week in een stroomversnelling komen. Verder geeft de Federal Reserve (Fed) op woensdag via het Beige Book inzage over de stand van de Amerikaanse economie. Het verbale verkiezingsgeweld tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democratische kandidaat Joe Biden blijft ook de gemoederen bezighouden.