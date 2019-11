DSM solide richting einde van het jaar

De totale omzet kwam in het derde kwartaal uit op een kleine €2,3 miljard. Dat is een stijging van 3% ten opzchte van dezelfde periode vorig jaar. Exclusief de impact tijdelijke impact van de verkoop van vitamine komt die groei uit op 1%. DSM heeft lange tijd geprofiteerd van uitval van de vitamineproductie bij concurrent BASF ten gevolge van brand.

"Beurslieveling blijft groeien"

DFT-verslaggever Gert van Harskamp over de cijfers:

DSM blijft zijn naam als beurslieveling in de chemie waarmaken. In tegenstelling tot veel concurrenten redt het speciaalchemiebedrijf het ook in het derde kwartaal om groei te realiseren in deze moeilijke markt.

De omzet bij de voedingsidivisie van DSM steeg met 4% tot ruim €1,5 miljard. Dit is vooral te danken aan goede prestaties van de dierenvoedingsonderdeel. Bij menselijke voeding daalde de omzet 1%, omdat DSM daar last had van wat prijsdruk.

Materialen

Het materialenonderdeel boekte €723 miljoen aan omzet op. Dat is 7% minder dan de periode juli tot en met september 2018. Deze divisie heeft veel last van de afzwakkende economische groei in China. Daarnaast ondervindt deze tak die onder meer coatings en plastics maakt, hinder van de dalende autoproductie wereldwijd.

Het aangepaste bruto bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 9% tot €426 miljoen. DSM houdt zich dan ook aan de verwachting van een ’hoog enkelcijferige’ groei van het .

DSM kijkt echter tevreden naar de resultaten. „Je zou kunnen spreken van een solide kwartaal, maar kijkend naar de macro-economische omstandigheden kun je ook zeggen dat dit een goed kwartaal is”, zegt Geraldine Matchett, cfo van DSM.