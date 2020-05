Miljoeneninvestering voor maker anti-witwas-software

De investering zal grotendeels gebruikt worden om de ontwikkelingscapaciteit van Sentinels, het anti-witwas-, fraude en kredietrisico product van Slimmer AI, te versnellen. Sentinels gebruikt kunstmatige intelligentie bij het bestrijden van financiële misdaad en heeft sinds oktober vorig jaar financiële transacties gescreend met een onderliggend volume van €20 miljard.

„De toegang tot zowel aanvullend kapitaal als de expertise en ervaring van onze investeerders stelt ons in staat versneld op te schalen”, zegt Slimmer AI ceo JC Heyneke. Hij wijst erop dat fraude en kredietrisico grote kostenposten zijn voor bedrijven en er wereldwijd wekelijks voor ruim €30 miljard wordt witgewassen. De technologie die gebruikt wordt om verdachte transacties op te sporen is echter niet in staat om deze ontwikkelingen bij te houden.

Vals alarm

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving is de financiële sector gedwongen om grote aantallen mensen aan te nemen. Volgens Slimmer AI blijkt in de praktijk, na intensief onderzoek op elke melding, dat meer dan 99% van de gevallen vals alarm is. Dit resulteert in frustrerend en geestdodend werk voor hoogopgeleide werknemers. Het Sentinels product is ontwikkeld om met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning de valse meldingen te elimineren en zo experts in staat te stellen te focussen op de complexe gevallen van financiële misdaad.