Messi krijgt deel PSG-salaris in cryptomunten

De 34-jarige topvoetballer krijgt volgens de club ’een groot aantal’ zogeheten ’fantokens’, cryptomunten die vorige zomer zijn uitgegeven uit naam van Paris Saint-Germain.

Er is maar een beperkt aantal van zulke aan clubs verbonden digitale munten beschikbaar. PSG maakt de exacte hoeveelheid uit het contract niet bekend. Volgens de club in een verklaring behoren de tokens tot Messi’s ’welkomstpakket’.

De verwachting is dat met de komst en de uitzinnige ontvangst van de sterspeler de prijs van de PSG-token in de toch al populaire cryptomarkt snel stijgt, en daarmee de inkomsten van de Argentijn.

Sinds de geruchten van zijn overstap van Barcelona is de fantoken in vijf dagen met 130% in waarde gestegen. Er werd in aanloop naar zijn komst voor ruim $1,2 miljard in verhandeld tussen kopers en verkopers.

De eerste fantoken van PSG, gemaakt door Socios.com en sinds juni vorig jaar verkocht op cryptoplatforms, gaat nu voor iets meer dan €33 per stuk van de hand.

Miljoeneninkomsten

De gezamenlijke waarde van alle PSG-tokens op de beurs is momenteel €43,8 miljoen volgens de cryptowebsite Coindesk.

Begin dit jaar lanceerde Barcelona ook zo’n crypto, de Barca Fan Token. De 1,3 miljoen stuks waren in enkele uren uitverkocht. Ook Manchester City en AC Milan gaven tokens uit.

Messi tekende afgelopen dinsdag zijn tweejarige contract bij de Parijzenaren. Daarin zit de optie voor verlenging naar een derde jaar.

De fantokens geven bezitters ook stemrecht, tot nu toe vooral over kleine zaken binnen een club.

Vanwege de enorme prijsschommelingen waarschuwen financieel toezichthouders kopers om er alleen in te beleggen met geld dat ze bereid zijn volledig kwijt te raken.