Investeerders snuffelen aan Pier Scheveningen

Projectontwikkelaar Cooper Feldman trekt de kar, samen met politicus Richard de Mos. Blauwhoed, een 400 jaar oude vastgoedinvesteerder die nog pakhuizen exploiteerde voor de VOC, lijkt zo goed als zeker aan boord om dit stukje cultuurhistorie te redden. Maar er wordt ook gezocht naar Duitse vastgoedinvesteerders, om niet te afhankelijk te zijn van Blauwhoed. In Duitsland is nog altijd veel vastgoedkapitaal aanwezig en Duitse badgasten zijn tuk op Scheveningen en zijn Pier.

Ook is ondernemer Dik Wessels aangeschreven, omdat de initiatiefnemers graag ook een andere partij van naam zien instappen. Wessels, eigenaar van vastgoedbedrijf Kondor Wessels, heeft vooralsnog de boot afgehouden, zo heet het.

Crowdfunding

De Mos werkt verder samen met de Amersfoortse ondernemer Frans Bakker die een Italiaanse investeerder heeft gevonden. De geïnteresseerde partij wacht de uitkomsten van de mogelijke samenwerking af en denkt aan een bijdrage van minimaal 1 miljoen euro. Bakker aast al een jaar op het markante bouwwerk in de Noordzee en viel op door zijn plan voor een coffeeshop en zwarte markt. Via een reddingsactie hebben beiden via crowdfunding ook nog eens bijna twee ton opgehaald.

Toezeggingen

De groep zou inmiddels 5,6 miljoen euro aan toezeggingen binnen hebben, meldt men op een eigen Facebookpagina. Richard de Mos beaamt, dat „verschillende partijen aan elkaar snuffelen”, maar wil geen namen bevestigen. Morgen worden de plannen toegelicht in een persconferentie en komen de geïnteresseerden bijeen om ’verder aan elkaar te snuffelen’. Er zitten wel wat haken en ogen aan het plan. Zo staat de gemeente Den Haag in principe geen woningen toe.