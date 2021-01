Sligro hard geraakt door corona

„De uitbraak van de pandemie en de daaropvolgende door overheden opgelegde maatregelen troffen onze afzetmarkten fors. Horeca, sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen werden hard geraakt”, zegt ceo Koen Slippens.

Lichtpuntjes

Sligro verwacht dat de lockdown in Nederland en België voorlopig een negatieve impact zal hebben. Toch ziet Slippens ook lichtpuntjes. „Nu in steeds meer landen de vaccinatie is begonnen, lijkt er echter een begin gemaakt met een route naar herstel en zullen, bij succes, de onzekerheid en de beperkingen in onze afzetmarkten stapsgewijs afnemen. Onze verwachting is dat de consument na ruim één jaar van beperkingen de weg naar de horeca, pretparken en theaters volop zal zoeken. We zagen dat ook steeds in 2020 als de maatregelen enigszins werden versoepeld.”

Sligro zag de omzet afgelopen jaar met bijna 19% dalen tot €1,95 miljard. De groothandelsketen boekte een verlies van €70 miljoen.