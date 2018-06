'Verkoop NSI versterkt portfolio niet'

NSI maakte maandag bekend het laatste pand in haar Zwitserse portefeuille te hebben verkocht. Het pand 'Perolles 2000' in Fribourg ging van de hand tegen boekwaarde voor 9,7 miljoen Zwitserse frank (circa 7,9 miljoen euro). Drie panden werden in de loop van 2012 en 2013 al verkocht. NSI wil de opbrengst gebruiken om leningen af te lossen.

ING zegt voorzichtig te zijn met zijn aanbeveling voor NSI, totdat de balans op orde is en de schulden gedaald. De bank, dat een hold-advies voor het bedrijf hanteert, merkt verder op dat NSI pas in rustiger vaarwater kan komen, als de situatie met grootaandeel Habas is opgelost. Het Israëlische Habas is nu officieel failliet, nadat verscheidene pogingen om het aandeel in NSI van de hand te doen, eerder waren gestrand.

NSI noteerde maandag rond 10.10 uur 0,2 procent lager op 5,27 euro. De MidKap-index stond 0,2 procent hoger.