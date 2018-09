Favoriete aandelen Benelux Kempen

Kempen heeft voor de selectie van de nieuwe favoriete aandelen uit de Benelux gekozen voor een aantal thema's: aandelen die profiteren van een economisch herstel in Europa (Beter Bed, Umicore en Randstad) en aandelen die extra uitkeringen aan beleggers zullen doen (Ahold en TMG). Op de lijst staan verder Boskalis op grond van een verwachte opwaardering van de winstverwachting en SBM vanwege de uitzonderlijke winstontwikkeling. Een aantal aandelen behoorde al tot de favorieten. Philips, Fugro en KPN zijn van die lijst gehaald. Beter Bed heeft de operationele zaken op orde gebracht, waardoor bij een omzettoename de winst sterk stijgt. Nu het economisch tij in Europa gunstiger wordt, moeten Umicore (de Belgische metaalverwerker) en Randstad, dat tevens profiteert van de groeiversnelling in de VS, gekocht worden. Ahold is in de sector ondergewaardeerd en kan overtollig kapitaal uitkeren. Dat laatste gaat TMG ook doen. Bovendien zijn er desinvesteringen te verwachten en ontwikkelt het bedrijf zich goed. Boskalis heeft een uitstekende orderportefeuille voor de baggertak. Bij SBM tot slot heeft de herschikking van de activiteiten tot uitmuntende winstvooruitzichten geleid.

